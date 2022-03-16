واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه مع فريق الشباب، ليتصدر قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا والقحطاني الأكثر تمريرًا

وقام بانيغا بـ1765 تمريرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، يليه زميله في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني برصيد 1327 تمريرة.

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى بانيغا والقحطاني، لافتًا إلى أنهما قاما بـ29% من تمريرات فريق الشباب هذا الموسم.

قائمة الأكثر تمريرًا في الدوري

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار المركز الثالث في قائمة الأكثر تمريرًا بعد مرور 24 جولة برصيد 1295 تمريرة، يليه نجم فريق الفيصلي، إسماعيل سيلفا برصيد 1256 تمريرة.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، هشام فايق، في المركز الخامس بعدما قام بـ1226 تمريرة، ثم نجم فريق الأهلي، البرازيلي دانكلير بيريرا برصيد 1155 تمريرة، يليه زميله عبدالباسط هندي بـ1133 تمريرة.