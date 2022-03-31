دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دول العالم إلى التكاتف لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من “تحويل الطاقة إلى سلاح ضد الديمقراطيات”، حسب تعبيره.

وقال بايدن، في خطاب اليوم الخميس، “علينا التكاتف لمنع بوتين من تحويل الطاقة إلى سلاح ضد الديمقراطيات في العالم”.

احتياطي النفط

وأضاف بايدن في خطابه الذي أعلن خلاله ضخ مليون برميل من احتياطي النفط في الأسواق يوميًا للسيطرة على أسعار الطاقة، “لا يجب على شركات النفط تحقيق الأرباح على حساب الأميركيين في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا… وعلينا البدء بتخزين مخزون احتياطي النفط الاستراتيجي عندما تنخفض أسعاره”.

قانون التصنيع الدفاعي

وتابع بايدن “سأفعل قانون التصنيع الدفاعي لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والموارد الطبيعية المعدنية كالليثيوم وغيره”.