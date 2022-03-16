أخطأ الرئيس الأميركي جو بايدن بتعبيره عندما كان يخاطب الصحافيين لإخبارهم بأن داغ إيمهوف زوج كاملا هاريس، نائبته مصاب بفيروس كورونا.

بايدن يخطئ ويقول إن زوج السيدة الأولى أصيب بكورونا مما أثار ضحكات الحضور لأن هذا الزوج هو بايدن نفسه. الرئيس يقصد هنا زوج كامالا هاريس وحين عاد ليستدرك أخطأ مجددا وقال "السيدة الثانية" بينما لم يعد هناك لقب سيدة ثانية لعدم وجود نائب رئيس ذكر وإنما هناك لقب الرجل الثاني. pic.twitter.com/J1OVQT4Ijc

— عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) March 16, 2022

وقال إن زوج السيدة الأولى أصيب بكورونا مما أثار ضحكات الحضور لأن هذا الزوج هو بايدن نفسه، حين عاد ليستدرك الخطأ مجددا وقال “السيدة الثانية” بينما لم يعد هناك لقب سيدة ثانية وإنما هناك لقب الرجل الثاني.

إصابة زوج كاملا هاريس:

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إصابة إيمهوف زوج كاملا هاريس بفيروس كورونا، موضحاً أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدثة باسم هاريس، إن “نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وستواصل الخضوع للفحوص”.

لكن بعدما تبينت إصابة إيمهوف، وهو أول من يحمل لقب “السيد الثاني” في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.