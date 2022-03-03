يبدأ اليوم الخميس إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) في السوق الموازية السعودية (نمو) بسعر 82 ريالاً للسهم الواحد.

حدود التذبذب السعرية:

وتبلغ حدود التذبذب السعرية اليومية 30% انخفاضاً وارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% انخفاضاً وارتفاعاً، بحسب العربية.

كانت الشركة الطبية العالمية القابضة قد أتمت عملية الطرح لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وبدأت فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين الأفراد، يوم الثلاثاء 15 يناير وانتهت يوم الخميس 17 فبراير، بسعر 82 ريالا للسهم الواحد.

عدد الأسهم:

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بلغ مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأوضحت أنه تم تغطية المستثمرين المؤهلين الأفراد بنحو 12.63 مرة، وجرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وأتمت عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 5 ملايين سهم عادي، تمثل 25% من أسهم الشركة، وتمت تغطية الطرح 48.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.