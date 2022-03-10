أعلنت السوق المالية السعودية “تداول السعودية”، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق الرئيسية، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

رمز التداول:

وبحسب بيان تداول، سيكون إدراج أسهم الدواء للخدمات الطبية برمز تداول 4163، وبالرمز الدولي SA15H14I11H6، وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ضبط حدود التذبذب السعرية:

وبينت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.