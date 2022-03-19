يبدأ غدًا في السعودية، تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، والذي يأتي ضمن جهود الدولة في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة.

واشترط النظام ضرورة التحقيق مع الموظف والسماع لأقواله ومواجهته بالمخالفات قبل تطبيق الجزاء، ويتم إثبات ذلك في محضر على أن تشكل لجنة أو اكثر بكل جهة حكومية يكون دورها النظر في المخالفات.

شروط إعادة التعيين:

كذلك حدد النظام شروط إعادة التعيين أو الشغل لمن صدر بحقهم حكم أو الفصل من الخدمة، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وذلك في التعاقد أو التعيين أو النقل أو الترقية.

وأعفى النظام الموظف المخالف من الجزاء، حال وُجِّه إليه أمر مباشر من رئيسه، وفي حال نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.

وفيما يتعلق بالعقوبات بحق الموظف المخالف، فتختلف من حيث الخصم من الراتب، ويتم خصم ثلث صافي الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر والحرمان من العلاوة لسنة واحدة، وعدم النظر في الترقية عامين إلى الفصل من الخدمة.

وتضمن النظام أيضًا أنه يتم إسقاط المخالفة في ثلاث حالات كالتالي:

1- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة

2- مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء

3- في حالة الوفاة