بدأت اليوم في الرياض جلسات”منتدى الرياض للدفاع 2022″ الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، إحدى أشهر مؤسسات الريادة الفكرية في العالم.

ويجمع الملتقى الذي يتم تنظيمه قبل يوم من انطلاقة معرض الدفاع العالمي، أكثر من 300 شخصية بارزة ومؤثرة في القطاعين الحكومي والعسكري من كافة أنحاء العالم.

ملتقى الرياض للدفاع

ويهدف ملتقى الرياض للدفاع، إلى تعزيز التواصل بين قادة القطاع الحكومي والعسكري في المملكة والعالم من خلال حوارات حول أبرز قضايا الصناعة ومستقبلها.

وسيناقش المشاركون من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات الحاضرين أحدث البحوث التي تدفع تطور قطاع الدفاع والأمن في القرن الحادي والعشرين.