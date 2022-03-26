قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء كل من علي جبر ورامي ربيعة استعدادًا لـ مباراة مصر ضد السنغال الثلاثاء المقبل في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر.

جبر وربيعة يستعدان للمشاركة في لقاء مصر ضد السنغال:

وكانت تقارير صحفية مصرية، ذكرت أن المدرب كيروش سوف يستدعي كلًّا من علي جبر لاعب بيراميدز المصري ورامي ربيعة لاعب الأهلي المصري لتعويض غياب كل من محمد عبدالمنعم للإصابة ومحمود حمدي الونش للإيقاف في مباراة السنغال في العاصمة داكار يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي بيراميدز أن مدافعه علي جبر سينضم إلى منتخب مصر في رحلته إلى السنغال لخوض موقعة المونديال الحاسمة، بينما على الجانب الآخر كشف وائل جمعة مدير الفراعنة في تصريحات صحفية أنه تم إرسال خطاب إلى الأهلي لاستدعاء رامي ربيعة بجانب جبر.

وكان كيروش قال بالأمس في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على السنغال في ملعب القاهرة: إن محمد عبدالمنعم يُعاني من كسر الأنف بعد مباراة السنغال.

وفي وقت سابق، نجح منتخب مصر في إنهاء سلسلة اللاهزيمة للمنتخب السنغالي، وذلك بعد الفوز على أسود التيرانجا مساء أمس الجمعة في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ملخص مباراة مصر ضد السنغال بالقاهرة:

وكان المنتخب المصري فاز بهدف دون رد سجله اللاعب السنغالي ساليو سيسيه بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

المنتخب السنغالي كان خسر من المنتخب الجزائري بهدف دون رد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بهدف دون رد سجله اللاعب بغداد بونجاح في ملعب القاهرة الدولي، ومن بعدها لم يخسر المنتخب السنغالي في 19 مباراة متتالية.