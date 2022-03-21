واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني انتفاضته مع مدربه تشافي هيرنانديز، ليغير من الكتيبة الكتالونية في أقل من 5 أشهر.

تشافي يقود برشلونة:

وتولى تشافي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في السادس من شهر نوفمبر الماضي، حيث كان يُعاني البارشا من تراجع النتائج في بطولتي الدوري الإسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأصبح برشلونة منافسًا قويًّا على المراكز الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد قدوم تشافي، حيث قاده من المركز التاسع إلى الثالث، وأصبح على بُعد خطوة من الوصافة، التي يتواجد فيها إشبيلية بفارق 3 نقاط مع لقاء أقل للبارشا.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، إلا أنه خطف الأنظار خلال مشاركته في الدوري الأوروبي، وأصبح المرشح الأقوى لنيل اللقب هذا الموسم.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 25 مباراة بقيادة تشافي في جميع البطولات الدوري الإسباني، كأس إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز 14 مرة، تعادل 7 مرات وخسر 4 مرات.

رباعيات برشلونة

واتسم أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالشراسة الهجومية مع تشافي، ونجح في تسجيل أكثر من رباعية، أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4/ 2 في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وتجاوز فالنسيا بنتيجة 4/ 1 بعد جولتين.

وأحرز برشلونة رباعية في شباك فريق نابولي الإيطالي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي، قبل أن يكتسح أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد، ثم سجل رباعية أخرى أمام أوساسونا، وتجاوز ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بنتيجة 4/ 0.