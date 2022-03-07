يساهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق استراتيجيته، في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية القدرات في البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الأولوية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة عالميًا.

تغيير مفهوم الابتعاث

كما يسهم البرنامج في تحويل رحلة الابتعاث إلى رحلة معرفة وخبرة متكاملة، من خلال المساهمة في رفع نسبة الحاصلين على التدريب أو عمل في بلد الابتعاث بعد التخرج، ويعمل على تحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين في المجالات الدقيقة وعالية المهارات.

تعزيز الحضور الدولي للمملكة

ويعزز البرنامج كذلك الحضور الدولي للمملكة عبر بناء صورة صحيحة وروابط اجتماعية مهمة بين المواطنين السعوديين وشعوب العالم الأخرى، ويساهم أيضا في تعزيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الأولوية، فسيتم ابتعاث الطلاب إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم.

تنمية القدرات البشرية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله – أطلق اليوم، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج استكمالًا لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

كما عملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة متمثلة في عدة مسارات تم تصميمها بما يتواءم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.