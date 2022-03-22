تترقب الجماهير سباق فورمولا 1 في السعودية، المقرر إقامته على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر مارس الجاري.

البرنامج الزمني لمنافسات فورمولا 1:

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لمنافسات فورمولا في السعودية، حيث سيتم فتح الأبواب عند الواحدة ظهر يوم الجمعة.

وينطلق تحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط التجارب الأولى، ثم فتح نادي البادوك، وحصة تجارب فورمولا 2، قبل أن يتم تمارين وقفة الصيانة لسباق فورمولا 1، يليها جولة نادي البادوك في الحلبة وخط الصيانة.

وتنطلق حصة التجارب الأولى لفورمولا عند الساعة الخامسة مساء، والحصة الثانية في الثامنة مساء، وسيشهد اليوم الأول أيضًا حصة تأهيلية لفورمولا 2 والتجارب الثانية لتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط، ولفات الركاب.

برنامج ثاني أيام السباق:

ويشهد اليوم الثاني لفورمولا 1 تمارين وقفة الصيانة وحصة التجارب الثالثة، بجانب حصة تأهيلية، وسباق السبرينت لفورمولا 2، وجولة نادي البادوك في الحلبة وخط الصيانة، ولفات الركاب، وتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط السباق الأول.

اليوم الختامي:

وفي اليوم الختامي، سيكون هناك تحدٍّ بورشة سبرينت الشرق الأوسط السباق الثاني، والسباق الرئيسي لفورمولا 2، لفة الشرف لسائقي الفورمولا 1، وينطلق السباق الختامي لجائزة السعودية الكبرى stc عند الثامنة مساء.