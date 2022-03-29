دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برنامج متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية وتطبيقها بشكل إلكتروني لتسهيل رصد الأعمال المنجزة ومتابعة تنفيذها ومعالجة المتعثر منها بطرق تقنية فريدة من نوعها.

موائمة التطورات:

ويأتي ذلك ضمن البرامج التطويرية التي تسعى الرئاسة لتشغيلها لموائمة التطورات التي تشهدها والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وبحضور وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية فضيلة الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، والمشرف العام على مكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ، والمدير العام للمراجعة الداخلية ريان العدواني.

برامج تطويرية:

وأكد أن هذه البرامج تأتي ضمن حزمة من البرامج التطويرية والتي تسعى الرئاسة لتفعيلها، حيث ستساهم في تسهيل الأعمال الإلكترونية وسرعة إنجازها وفق المتطلبات، ولها القدرة على تعزيز جوانب الخدمات وتطويرها بشكل أكبر.

وبين السديس أن الرئاسة رائدة في تعزيز الابتكار وتفعيل التقنية لتساعد في تقديم الخدمات المنوطة بها، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في إيجاد كل ما يسهل تقديم الخدمة بشكل عصري يوائم التطورات ويعمل على تسهيل تقديم الخدمة، ومتماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.