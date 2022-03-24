ارتفع خام “برنت” هامشيًا خلال تعاملات اليوم الخميس؛ إذ تشهد تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض بفعل التهديدات للإمدادات؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، ومع ترقّب نتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي “جو يايدن” وقادة أوروبيين.

كورونا في الصين:

وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الصين، دفعت أسوأ موجة لتفشي الفيروس هناك منذ عامين بعض المصافي إلى خفض عملياتها؛ إذ أعاد المحللون التفكير في تقديرات الطلب مع تسبب عمليات الإغلاق الصارمة في الحد من الاستهلاك.

من جانبه، توقع “بن لوكوك” الرئيس المشارك لتداولات النفط لدى “ترافيجورا” لتجارة السلع في تصريحات على هامش قمة “فايننشال تايمز” العالمية للسلع ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا الصيف الجاري.

برنت يرتفع:

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.2% إلى 121.84 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو 0.23% مسجلة 114.66 دولار للبرميل.