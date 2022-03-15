اكتشفت دراسة حديثة أن إضافة بروتين حرير العنكبوت إلى p53، وهو جين مثبط للأورام في البشر، قادر على تكوين بروتين أكثر استقرارًا وقدرة على قتل الخلايا السرطانية.

حرير العنكبوت ينتج البروتين

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة Structure، وقادها باحثون بمعهد كارولينسكا في السويد، أن بروتين p53 يحمي الخلايا من السرطان، وهو هدف مثير للاهتمام لعلاجات المرض الخبيث، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في مقاومة الجسم ضد السرطان، وذلك من خلال اكتشاف ومنع الطفرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

وقال الباحثون، خلال الدراسة، إنه إذا كانت الخلية تفتقر إلى البروتين p53 الوظيفي، فإنها تتحول بسرعة إلى خلية سرطانية تبدأ في الانقسام، لذا يحاول الباحثون تطوير العلاجات التي تستهدف بطريقة ما p53.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة مايكل لاندر، إن المشكلة تتمثل في أن الخلايا تنتج كميات صغيرة فقط من البروتين p53 ثم تتفكك بسرعة، لأنه بروتين كبير ومضطرب، لافتًا إلى أنهم استوحوا الدراسة من كيفية إنتاج بروتينات مستقرة، حيث استخدموا بروتين حرير العنكبوت لتثبيت البروتين p53.

إنتاج البروتين بكميات كبيرة

وأشار الباحثون إلى أن حرير العنكبوت يتكون من سلاسل طويلة من البروتينات عالية الثبات، وهو أحد أقوى البوليمرات في الطبيعة، ووجدت نتائج الدراسة أن الخلايا بدأت في إنتاج البروتين بكميات كبيرة، وأثبت البروتين الجديد أنه أكثر استقرارًا من p53 العادي، وقادر على قتل الخلايا السرطانية.

من جانبه قال المؤلف المشارك السير ديفيد لين، من معهد كارولينسكا، إن إنشاء متغير أكثر استقرارًا من البروتين p53 في الخلايا، هو نهج جديد لعلاج السرطان، والآن لدينا أداة لهذا الأمر تستحق الاستكشاف.