بدأت جمعية البر الخيرية في أبها بمنطقة عسير تجهيز وجبات إفطار صائم الباردة لهذا العام 1443هـ.

وأكدّ ذلك فضيلة الأمين العام للجمعية، الشيخ محمد بن فحاس، موضحًا بأن فريقًا من المتطوعين بإشراف إدارة الجمعية يقوم بتغليف هذه الوجبات وتجهيزها ليتم توزيعها وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك بمداخل ومخارج مدينة أبها.

وأضاف: “هناك وجبات ساخنة توزع على الأسر المحتاجة حسب ظروفها من مرض أو عجز وخلافه، علاوة على توزيع السلال الغذائية الرمضانية المتكاملة”، داعيًا أهل الإحسان للمساهمة في هذه المشاريع المباركة، سائلًا الله أن يبلغ الجميع صيام وقيام رمضان، وأن يتقبل من المحسنين صدقاتهم.