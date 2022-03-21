اشتكى العديد من المواطن من بطء موقع قياس بالتزامن مع بداية التسجيل في اختبار التحصيلي الأمر الذي حال دون تمكنهم من التسجيل رغم المحاولات المستمرة.

سبب بطء موقع قياس

ويعود البطء الشديد الذي لاحظه الكثير من المستخدمين إلى تدافع الراغبين في التسجيل خلال نفس الوقت حيث عادة تشهد المواقع حالة من البطء بسبب الزيارات الهائلة التي تصل إلى الخوادم ما يسبب ضغطًا على استجابة الموقع بشكل عام ما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ المهام المطلوبة.

حل مشكلة بطء موقع قياس

وبوجه عام ينصح بالمحاولة أكثر من مرة في أوقات مختلفة طالما لا تزال الفرصة متاحة للتسجيل لأن تزامن الزيارات يسبب الضغط الشديد وبالتالي يمكن تجربة الدخول في أوقات غير معتادة مثل ساعات الصباح الباكر أو في آخر الليل حيث لا يوجد كثير من الضغط.

كما يمكن تجربة مزود انترنت آخر أو تغيير المكان الذي يتم تسجيل الدخول منه حيث تتفاوت سرعة الانترنت بشكل كبير بحسب التوقيت والظروف الجوية والمنطقة الجغرافية وغيرها من العوامل.

التسجيل في اختبار التحصيلي

يذكر أن التسجيل في اختبار التحصيلي الدراسي الورقي، بدأ اليوم الاثنين 21 مارس، للطالبات، فيما ينطلق التسجيل للطلاب الخميس 23 مارس و ينتهي التسجيل المبكر في 9/5/2022 الموافق 1443/10/8 بالهجري.

ويهدف الاختبار إلى قياس المستوى التحصيلي لطلبة الطب في المراحل المختلفة، معتمدًا على معايير قياس الكفاءة لخريجي الطب بما يعرف بـ “السعودي ميدز”، ويشارك في إعداده نخبة من أساتذة كلية الطب في الجامعة.