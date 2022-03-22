‏بعد انقطاع دام لسبع سنوات شهد ميدان حفر الباطن للهجن خلال اليومين الماضيين عودة سباقات الهجن بمشاركة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وذكر مدير ميدان الهجن الأستاذ مبارك المحيا لـ “المواطن” أن خلال الثلاثة أشهر الماضية كانت هناك عمل متواصل لإظهار الميدان بهذا الشكل، وان مهرجان سباق الهجن بحفر الباطن شهد مشاركة من عدة ميادين في المملكة.

وقدم ضبيان الشمري المشارك في السباق من منطقة حائل شكره للقائمين على المهرجان، مبيناً أن انطلاقة الميدان موفقة خصوصاً أن العمل الذي شاهده يعطي مؤشراً أن الميدان ليس حديث الإنشاء.

حضور جماهيري كبير

وقدم معلق سباقات الهجن عون الهاجري الشكر لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد على إنشاء الميدان ولجميع الداعمين والقائمين، لافتاً أن المهرجان يشهد حضوراً كبيراً من مختلف ميادين الهجن بالمملكة وان مسابقة الهجن دائماً ما يكون بها المنافسة شريفة.

الجدير بالذكر أن عصر اليوم الثلاثاء سيقام الحفل الختامي لمهرجان سباق ميدان الهجن بحفر الباطن بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد وستقام عدة أشواط على كؤوس أمارة المنطقة الشرقية وكأس محافظة حفر الباطن وكأس الأمانة بالإضافة إلى سيارات موديل 2022 للفائزين.