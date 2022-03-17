اختتم مهرجان حلي في محافظة القنفذة نسخته الرابعة، أمس وذلك بعد شهرين من انطلاقه، وتنوعت فقرات الحفل الذي أحياه نخبة من شعراء ومنشدي المنطقة بين الألعاب الشعبية والألعاب النارية بالإضافة إلى أوبريت بعنوان “وطن الأمجاد” .

وفي نهاية الحفل شارك محافظ القنفذة محمد القباع، في أداء العرضة الشعبية وقدم شكره لبلدية حلي على ما لمسه من حسن التنظيم.

وفي سياق آخر أوضح رئيس بلدية حلي بأن عدد زوار المهرجات بلغ أكثر من 60 ألف زائر طوال أيام المهرجان، كما أطلق رئيس البلدية مبادرة للأسر المنتجة باستمرار تواجد الأكشاك خلال شهر رمضان المبارك بالمجان لجميع الراغبين، كما قدم شكره وتقديره لمحافظ القنقذة على رعايته الحفل.