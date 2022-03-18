أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تولى طاقم تحكيم بلغاري إدارة كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم.

طاقم تحكيم بلغاري لمباراة اليوم

ويُدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم، ويساعده مارتن مارغاريتوف وديان فالكوف، والحكم الرابع بندر القحطاني، والبرتغالي أنطونيو نوبري، ويساعده فهد العمري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه مع رامون دياز في الفترة الأخيرة، وتحقيق الفوز اليوم، فيما يأمل الأهلي لحصد الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في الترتيب.

كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الهلال إلى المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وذلك بعد فوز النصر بالأمس، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز العاشر بـ28 نقطة.