كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، عن سبب عدم تواجده بالمنصة في الحفل الختامي لكأس السعودية لسباقات الخيل بنسخته الثالثة.

الأمير "بندر بن خالد الفيصل" رئيس هيئة الفروسية يكشف عن سبب عدم تواجده بالمنصة في الحفل الختامي لكأس السعودية لسباقات الخيل بنسخته الثالثة #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/JeCjKFFbmQ

— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022

إيجابي كورونا:

وقال بندر بن خالد الفيصل خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن حضور القيادة للجائزة يكون له تدابير مختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث ذهب لعمل تحليل كورونا وبعدها بساعة لم يتضح إن كان التحليل إيجابيًّا أو سلبيًّا فانتظر لوقت ثم أعاد التحليل لتظهر النتيجة سلبية ولكن تحدثوا معه مجددًا لعمل تحليل ثالث لزيادة التأكيد وهو ما فعله وقبل وصول ولي العهد بربع ساعة ظهرت النتيجة إيجابي.

3 نتائج في وقت واحد:

تابع مازحًا: “طلعت غير معروف وإيجابي وسلبي في وقت واحد”، كاشفًا أنه لهذا السبب لم يكن موجودًا على المنصة بل كان واقفًا على الجانب لضمان سلامة الجميع.