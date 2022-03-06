اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كأحد أقوى قادة صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعضاء القائمة:

وأشارت المجلة إلى أن اختيارها لأعضاء القائمة جاء بناء على عدة عوامل منها حجم العمل الذي يديره قائد الأعمال، بما في ذلك الإيرادات وقيم الاستثمارات وقيمة الأصول، وملكية الأصول، والخبرة، ودرجة التأثير، والإجازات.

وقالت فوربس: إن المهنا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2015، وأضافت أنه شغل سابقًا منصب المدير المالي لمجموعة طيران ناس وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2008.

مسيرة مشرفة:

ويحمل المهنا درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية من جامعة ميتشيغان، آن أربور في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الماجستير في ‏إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض ‏بالمملكة العربية السعودية، وهو عضو معهد CFA المانح لشهادة المحلل المالي المعتمد، كما أنهى وبنجاح البرنامج الإداري المتقدم AMP في جامعة هارفرد.

وتحت قيادة المهنا، نجح “طيران ناس” في توسيع شبكة وجهاته، وتعزيز مكانته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وواحد من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، كما حاز على العديد من الجوائز الدولية المرموقة، بما في ذلك جائزة شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لمدة أربعة أعوام متتالية من مهرجان جوائز السفر العالمية، برنامج الجوائز العالمي المرموق في عالم صناعة السفر، كما حازت الشركة على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

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