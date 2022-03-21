في ليلة غير مسبوقة، والتي تعتبر الأضخم في الوطن العربي، طرحت شركة “بنش مارك” تذاكر الحفلة الختامية لموسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، والتي يجتمع فيها عمالقة الفن العربي هضبة الغناء العربي عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي، ولأول مرة وبشكل حصري يوم الخميس 24 مارس الجاري.

نفاد التذاكر:

وأكد الرئيس التنفيذي لبنش مارك محمد زكي حسنين أنه وفور إعلان “بنش مارك” في وقت مبكر عن طرح التذاكر، أول أمس السبت نفد جميع المعروض منها والتي تبلغ 11 آلاف تذكرة في أقل من ساعة، مضيفًا أن هذه الحفلة الختامية تحظى بإقبال جماهيري كبير وتجهيزات مكثفة من قبل شركة بنش مارك، في ظل اختتام مسرح أبو بكر سالم لحفلاته التي استمرت على مدى 6 أشهر.

أقوى الحفلات:

وأضاف حسنين تعد هذه الحفلة واحدة من أقوى الحفلات التي تنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم، وهي ثالث حفلات الهضبة عمرو دياب وثاني حفلات النجم محمد حماقي على مسرح أبو بكر سالم خلال النسخة الحالية من الموسم، حيث شهدت حفلات النجمين إقبالًا وتفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا، معتبرًا أنها الأضخم على مستوى الوطن العربي ومن الصعب تكررها.

وبين الرئيس التنفيذي لبنش مارك بأن هذا الحفل الضخم والمميز ما كان ليقام لولا الدعم الكبير والاستثنائي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، الذي قاد المملكة إلى مراتب متقدمة في مجال الترفيه، وبفكر سباق؛ فشكرًا له من القلب نظير الدعم اللا منقطع الذي يقدمه لرسم البسمة والفرح على محيا زوار موسم الرياض، وتقديم تجربة تبقى خالدة وبصمة مميزة ليس محليًّا وإقليميًّا فقط بل حتى عالميًّا.

عمرو دياب يروج للحفل:

يذكر بأن النجم عمرو دياب روج لحفله المنتظر مع النجم محمد حماقي عبر حسابه على تويتر وإنستجرام للبوستر الذي أعلنته بنش مارك، حيث أعاد نشر الصورة الدعائية للحفل، وهو الأمر ذاته الذي فعله أيضًا الفنان محمد حماقي، وشهدت ردود فعل كبيرة جدًّا من الجمهور العربي الذين تمنوا الحضور، مؤكدين أنهم سيشاهدونها في البث معتبرين أنها سابقة كقمة بهذا الحجم.

وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الاحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ “الكباش” بمدينة الأقصر، وشارك في تغطية الحفل أكثر من “مائة وخمسين” قناة عربية وعالمية، في وقت أن الهضبة عمرو دياب أقام مؤخرًا حفلًا غنائيًّا ضخمًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم نفدت تذاكره في وقت قياسي بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره في الوطن العربي.