أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن اجمالي المبلغ الموزع 74,295,000 ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 114,300,000 أما حصة السهم من التوزيع 0.65 ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %6.5.

تاريخ الأحقية:

نوهت الشركة إلى أنه ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 02/09/1443هـ الموافق 03/04/2022م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

توضيحات من الشركة:

وتابعت بن داود القابضة أنه بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وذكرت جميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير، حيث سيتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المباشرة إلى حسابات البنوك المحلية المرتبطة بمحافظ المساهمين.