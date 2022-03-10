أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير ماليته أنطون سيلوانوف، بوضع آليات إضافية لضمان استدامة الميزانيات الإقليمية، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حكومته اليوم الخميس.

بوتين يريد ضمان استقرار الميزانية

وقال بوتين لسبلوانوف: “أودّ أن أطلب منكم مرة أخرى إلقاء نظرة فاحصة على الآليات الممكنة لضمان استقرار الميزانيات الإقليمية”.

وأكد الرئيس الروسي أن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم للمواقف، مشيرًا إلى أن بلاده تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة.

وأضاف: “أما بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدًا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئًا، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم”.

وشدد بوتين خلال الاجتماع على أن “كل هذا يبدو غريبًا للغاية، خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة.. لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم”.

انتقاد قرار بايدن

وانتقد بوتين قرار نظيره الأمريكي جو بايدن بوقف واردات النفط الروسية، لافتًا إلى أن واشنطن تطرق اليوم أبواب دول تقع في قائمة عقوباتها طلبًا للنفط، متسائلًا عن السبب الذي دعا أمريكا لفرض عقوبات على هذه الدول في السابق.

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الحكومة الروسية تقترح إدخال إدارة خارجية في الشركات، في حال أغلق المالكون الأجانب الإنتاج بشكل غير معقول”، مضيفًا أنه “في هذه الحالة تقترح الحكومة إنشاء إدارة خارجية ستحدد مصير الشركة في المستقبل”.

وتابع: “ستكون المهمة الرئيسية في هذه الحالة هي الحفاظ على الوظائف في وقت تعلن فيه معظم الشركات تعليقًا مؤقتًا مع الحفاظ على الوظائف والأجور”، مؤكدًا أن حكومته ستراقب هذا الوضع بدقة.