قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة: إنه على استعداد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنه أصر على أن تلبي كييف مطالب موسكو، فيما أخفقت عدة جهود دبلوماسية حاولت أن تنزع فتيل الأزمة بين البلدين.

نزع السلاح في أوكرانيا:

وأبلغ بوتن، المستشار الألماني، أولاف شولتز، بأنه يتعين على أوكرانيا الموافقة على نزع سلاحها، وقبول سيادة موسكو على القرم، وتسليم الأراضي إلى المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الكرملين، في بيان، يوم الجمعة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لموسكو، ودعمت المتمردين في شرق أوكرانيا.

واعترف بوتين، مؤخرًا، بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، كدولتين مستقلتين، ثم أطلق عمليات عسكرية في الدولة الجارة، في 24 فبراير الماضي.

نخبة نازية:

وعزت روسيا، إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، إلى تخليص البلاد مما قالت إنها “نخبة نازية” ترتكب انتهاكات واضطهادا بحق المنتمين إلى القومية الروسية.

وتحركت روسيا عسكريًّا في أوكرانيا، لأجل الحؤول دون انضمام هذه الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي تنظر موسكو إلى تمدده في شرق أوروبا بمثابة “خطر وجودي”.