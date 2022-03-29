قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، ترقية زعيم الشيشان رمضان قديروف لرتبة فريق في الجيش الروسي.

وقال رئيس برلمان الشيشان محمد داوودوف “أصدقائي الأعزاء! من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية.. بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين”.

رتبة فريق

وأكدت السلطات في الشيشان أن قديروف الآن في مدينة ماريوبول لرفع معنويات مقاتلي قوات الشيشان الخاصة الروسية هناك، حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحسب وزير السياسة القومية والاتصالات الخارجية والمعلومات في الشيشان، أحمد دودايف، عقد قديروف اجتماع ولقاء مع قائد الجيش الثامن وقادة القوات الخاصة الشيشانية في ماريوبول.

وأضاف أنه “تم تعديل وتطوير استراتيجية أخرى لمهام المقاتلين الشيشانيين.. وقام رئيس الشيشان بإبلاغ رئيس الأركان العامة الروسي وقائد الحرس الوطني من أجل تحرير ماريوبول في الأيام المقبلة”.

روسيا تسيطر على ماريوبول

وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن مدينته وقعت “في أيدي الجيش الروسي” بعد حصار دام أسابيع ودك القوات الروسية المدينة بالأرض، مخلفا عددًا غير معروف من القتلى المدنيين وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.