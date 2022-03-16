تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بسلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات للتعامل مع سيل العقوبات، مما يضمن التغلب على الحرب الخاطفة الاقتصادية الغربية ضد روسيا.

واتهم بوتين الغرب بشن حرب شاملة ضد روسيا حرب خاطفة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولكن أيضًا “حرب المعلومات” واصفًا ذلك بأنه سلوك بغيض.

ويضيف بوتين: “إن تصريحات الغرب غير لائقة ومنافقة، تخفي وراءها، أهدافًا جيوسياسية معادية”.

بوتين يقارن العقوبات الغربية بالمذابح:

ويقارن فلاديمير بوتين العقوبات الغربية بـ “المذابح”، أي بالاضطهاد الذي استهدف السكان اليهود في روسيا بداية القرن التاسع عشر، لأن الدول الغربية، كما يقول، لا تريد “روسيا قوية وذات سيادة”.

وعود بمساعدات مالية في مواجهة الوضع الاقتصادي:

ووفقًا لما قاله سيد الكرملين، فإن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ناجحة ووفقًا له فقد تم إطلاقها؛ لأن جميع الخيارات الدبلوماسية قد استنفدت.

ويصر الرئيس الروسي على أنه “لم يكن لدينا خيار آخر؛ لأننا لن نسمح لأوكرانيا بأن تكون بمثابة جسر للأعمال العدوانية ضد روسيا “.

وفي مواجهة العقوبات الاقتصادية، وعد الرئيس الروسي بزيادة “الحد الأدنى للكفاف، ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”، والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية.

وحاول الرئيس الروسي أن يطمئن الجميع قائلًا: “إن اقتصادنا وميزانية الدولة والشركات الخاصة لديها كل الموارد اللازمة لحل المهام طويلة المدى”، على حد قوله، معتقدًا أنه “حتى في الوضع الحالي، يجب أن نحد من الفقر وعدم المساواة”.

ووصف الوضع الحالي بأنه “اختبار” يجب أن “يحشد” الروس ويؤكد أنه سيتم تجاوزه. وقال: “بالكرامة والعمل الجاد والعمل معًا والدعم، سنتغلب على جميع الصعوبات”.