كشفت تقارير إعلامية عن توجه الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسؤال لمواطنه كيليان مبابي حول الوضع في نادي باريس سان جيرمان خاصة أن اللاعب يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد في صيف العام الحالي.

ماذا أجاب مبابي لـ بوجبا؟

وكانت قناة FFFTV نقلت فيديو لـ لاعب مانشستر يونايتد وهو يسأل عن الأوضاع في باريس سان جيرمان موجهًا السؤال لـ مبابي حيث جاوب الأخير قائلًا: “لقد سئمت من كل شيء!”.

ويبدو أن إجابة مبابي قد تجعل لاعب مانشستر يونايتد يفكر كثيرًا قبل الانضمام لنادي باريس سان جيرمان.

لماذا يفكر مبابي في الرحيل؟

وكان مبابي فكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام لنادي ريال مدريد صيف العام الحالي.

وأصبح مبابي راغبًا بقوة في مغادرة باريس سان جيرمان، بسبب توديع دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي على يد نادي ريال مدريد.