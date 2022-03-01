تقدم متاجر ومعارض الأسلحة المفتوحة حديثًا في منطقة “سبورت” إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، أجواء تسويقية فريدة، وسط إقبال أعداد كبيرة من الزوار، وتضم تلك المعارض نحو 70 قطعة سلاح، حيث أتاحت لزوار المنطقة إمكانية تفقد الأسلحة بأحدث تقنياتها والتعرف على منتجات كبرى الشركات العالمية.

إقبال واهتمام:

ويتوافد الزوار يوميًّا نحو المنطقة، نافست من خلاله الإناث من حيث الإقبال والاهتمام على تلك المعارض، حيث تتضح قدرتهن الفائقة على التعامل مع الأسلحة ومعرفتهن الدقيقة لها ولجزئياتها.



وذكر أحد مسؤولي المتاجر أن متوسط زوار معرضه بُغية التعرف على الأسلحة يوميًّا نحو 700 زائر، ويبلغ نصيب المشترين منهم أكثر من 100 شخص تقريبًا.

وأضاف أن خطوات البيع تتمثل في أن يكون مجتازًا للكشف الطبي الذي يُعد شرطًا أساسيًّا لاستخراج تصريح حمل السلاح من قبل وزارة الداخلية.

أنواع الأسلحة:

وأشار إلى أن أنواع الأسلحة -التي تشمل عدة أصناف مميزة ومتنوعة- تبدأ أسعارها من 5 آلاف ريال وحتى 30 ألف ريال، حيث تتضمن مسدسات الحماية الشخصية، وبنادق الصيد، ومسدسات الرماية والبطولات، وكانت متاجر ومعارض الأسلحة قد شاركت في وقت سابق بمنطقة “كومبات فيلد”، إحدى مناطق موسم الرياض التي أغلقت مؤخرًا.