أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع غرامة مالية ضد نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

تغريم نادي الاتحاد:

وألزمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية تُقدر بـ100 ألف ريال، وذلك لنشر بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يتضمن الإساءة والاتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية في اتحاد الكرة.

وأضافت لجنة الانضباط في بيانها: “وبما أن نادي الاتحاد بادر بتقديم اعتذاره عبر بيانه الصادر بتاريخ 18/ 3/ 2022، فقد أخذت اللجنة بتخفيف العقوبة وفقًا لصلاحياتها بناء على المادة (39-4) من اللائحة”.

وكان نادي الاتحاد قد قدم اعتذارًا ردًّا على بيان اتحاد كرة القدم الذي طالب بضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية وعدم التشكيك فيها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيقاف محمد قاسم وأمين يونس:

كما أعلنت لجنة الانضباط، عن إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محمد قاسم لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال؛ لارتكابه سلوكًا غير رياضي، وذلك وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي في مواجهة الفيحاء.

وقررت اللجنة إيقاف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أمين يونس لمباراتين بما فيها مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال، بعد طرده في لقاء ضمك بداعي السلوك المشين تجاه اللاعب المنافس.