أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا قلق جماهير الأزرق، بعد تغريداته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

بيريرا ينفي رحيله:

وكتب بيريرا على “تويتر”، اليوم الاثنين: “لقد أهدرت وقتًا كافيًا على أشياء لم أشعر بها أبدًا على ما يرام.. أنا أستمع إلى روحي الآن”، ما أثار قلق الجماهير الهلالية.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة النجم البرازيلي، حيث أبدت تخوفها من رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وسأله أحد المتابعين: “هل تقصد أي شيء يخص نادي الهلال من هذه التغريدة”.

ورد بيريرا على التغريدة قائلًا: “لا يا أخي.. أعني أن هذا الأمر يتعلق بالحياة.. كيف تُفكر عندما أكتب تغريدة أن يكون متعلق بفريقي؟.. يا أخي أنا أفهم تفكيرك لأنك تعيش للتفكير في كرة القدم”.

ويسير بيريرا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، ويتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.

الهلال هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة من الفوز في 14 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر مرتين، كما يملك مباراتين مؤجلتين.