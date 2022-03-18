افتتح مركز التأهيل الشامل بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم 8 من الأقسام والمرافق الحيوية للمركز بعد تجديدها وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والتدريبية للنزيلات من ذوات الإعاقة البالغ عددهن 160 مستفيدة.

غرفة العزل السلوكي

وشمل الافتتاح إنشاء وتجهيز غرفة العزل السلوكي وقاعة الورش التدريبية ومكتب المسؤولية الاجتماعية وإنشاء غرفة الحواس المتعددة (السينزولين) وغرفة الملفات الطبية بالإضافة إلى تجهيز غرفة التواصل الأسري والركن الترفيهي وتجديد الصوتيات لصالة البرامج والأنشطة في المركز.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن سعي فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدائم إلى تحسين وتطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي.