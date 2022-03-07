أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب السعودية، عن تأجيل موعد انطلاق منافسات الدورة رسميًّا.

تأجيل إقامة دورة الألعاب السعودية:

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب السعودية في العاشر من مارس الجاري، وتم تأجيلها إلى الربع الرابع من هذا العام، على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت اللجنة المنظمة للدورة إلى أن هذا القرار لربغتها في إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الرياضيين والتسجيل في الفئة العامة، وإقامة تصفيات تأهيلية مسبقة لضمان مشاركة الجميع.

تصفيات تأهيلية:

وأنهت اللجنة المشرفة خلال الفترة الماضية عملية فرز آلاف المسجلين في مختلف رياضات دورة الألعاب السعودية للفئة العامة، وبعد التنسيق مع الاتحادات الرياضية واستقبال نتائج القبول للفئة العامة من قبل اللجنة الفنية، أقرت اللجنة منح فرصة أكبر أمام المسجلين من هذه الفئة.

وأضافت اللجنة في بيانها: “وذلك لخوض تصفيات تأهيلية في مدة زمنية أوسع، لتحقيق أحد أهم مستهدفات الدورة في الكشف عن المواهب الرياضية في مختلف مناطق المملكة من خلال مرحلة تصفيات مطولة تحت إشراف أجهزة فنية وإدارية تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب السعودية”.

وسبق أن أزاحت اللجنة العليا المنظمة لمنافسات دورة الألعاب الأولى، الستار عن التميمة الخاصة بالبطولة رسميًّا والتي ترمز إلى النمر العربي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).