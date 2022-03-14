تجربة عملية تؤكد أهمية إدارات التواصل الاستباقي في امتصاص غضب العملاء في حالة حدوث أي مشكلة، لاسيما في مجال الطيران.

ونشر عبدالرحمن الفهد، عبر حسابه في “تويتر”، تجربة لإحدى شركات الطيران العالمية يرويها أحد العملاء.

وقال الفهد “تجربة عميل مختلفة من أكبر شركات الطيران الاقتصادي ساوثويست، حيث تأخرت الرحلة ٦ ساعات فبادرت الشركة بتعويض الركاب بـ٣٠٠ دولار ما يعادل 1125 ريالاً قبل استلام أي شكوى منهم.

وأضاف الفهد أن الشركة لديها إدارة بمسمى التواصل الاستباقي.