يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.

تاليسكا يرغب في الرحيل:

وأكدت تقارير صحافية أن وكيل أعمال تاليسكا، سيصل إلى العاصمة الرياض خلال اليومين المقبلين من أجل الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، والحديث معه بشأن مستقبل اللاعب الذي يريد فسخ التعاقد والرحيل.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات اسم تاليسكا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وأبدى مشجعو النصر استياءهم من احتمالية رحيله، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

وكان تاليسكا قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز للغاية، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه فشل في هز الشباك آخر 4 مباريات على التوالي.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.