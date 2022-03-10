أنهى نادي التعاون الشوط الأول من مباراة الفيصلي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د11' الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق تاوامبا

التعاون 1 × 0 الفيصلي#التعاون_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/SYzgiNXVWN

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2022

تاوامبا يمنح التقدم لـ سكري القصيم

ونجح الكاميروني تاوامبا في إحراز الهدف الوحيد لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ11 من ركلة جزاء.

وقبل المباراة، يتواجد سكري القصيم في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، أما الفيصلي فيحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.