أعلن سفير تايلاند لدى المملكة؛ ساتانا قاسم سونا يوتيا، أن الخطوط الجوية التايلاندية ستبدأ رحلاتها المباشرة إلى المملكة في مايو المقبل.

فيديو | سفير تايلاند يعلن فتح "الخطوط التايلاندية" خطا مباشرا بين الرياض وبانكوك في مايو القادم#الإخبارية pic.twitter.com/sFE13lbD4F

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2022

وقال سونا يوتيا، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

وأكد أنه بحث مع مسؤولي اتحاد الغرف السعودية سبل التعاون بين البلدين، خاصة في المجال السياحي الذي يرغب عدد من المستثمرين التايلانديين الاستثمار فيه داخل المملكة.

يذكر أن المملكة أعلنت في وقت سابق عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع تايلاند، كما أطلقت الخطوط الجوية السعودية أولى رحلاتها إلى بانكوك قبل عدة أيام.