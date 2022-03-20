توج وكيل محافظة المجمعة خالد البابطين اليوم الفائزين بالنسخة الأولى لرالي سدير، والذي أقيم بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة المجمعة التاريخية، كُرم من خلاله الرعاة والمشاركون في الرالي تثميناً لجهودهم في نجاحه وإبرازه بالحجم الذي يليق باسم المحافظة.

لقب النسخة الأولى

وحقق سائق الراليات السعودي خالد الفريحي لقب النسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات بعد تصدره المرحلة الثانية والترتيب العام.

وفي فئة الدراجات (عجلتين) حصد مشعل الغنيم المركز الأول، وفئة الدراجات النارية (أربع عجلات) حقق البطل السعودي عبدالمجيد الخليفي المركز الأول.

وفي فئة الشاحنات حصد إبراهيم المهنا المركز الأول.

يذكر أن رالي سدير أقيم بمشاركة 63 متسابقاً يمثلون 10 دول هي: السعودية، والكويت، وقطر ، ونيوزلندا، وأستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا, والبيرو, ولبنان.

