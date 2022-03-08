سجّلت القهوة السعودية حضورها اللافت في معرض الدفاع العالمي المقام حالياً في الرياض من 6 – 9 مارس الجاري، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدمها وزارة الثقافة في الحدث العالمي.

وعاش زوار المعرض تجربة حية في كيفية تحضير القهوة السعودية بعد التعرف على مكوناتها، وعلى الطرق المختلفة لإعدادها حسب كل منطقة من مناطق المملكة.

عام القهوة السعودية

ويأتي ذلك تحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022م” التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً، للاحتفاء بالقهوة السعودية وإبراز ارتباطها الوثيق بقيم الكرم والضيافة السعودية الفريدة.

وامتاز الجناح الذي خصصته وزارة الثقافة لأنشطتها الثقافية بكونه الاستراحة الممتعة لزوار المعرض، بأجوائه المفعمة باللمحات التاريخية والأزياء والنقوش التراثية، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من الهيئات الثقافية التابعة للوزارة بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس عمق وثراء الثقافة السعودية.

فعاليات معرض الدفاع العالمي

يذكر بأن مشاركة وزارة الثقافة في معرض الدفاع العالمي تأتي بتعاون مشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من أجل إضفاء تجربة ثقافية سعودية للزوار والمشاركين في المنصة العالمية المتخصصة في مجال الدفاع.