يخوض زوار منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض، تجارب تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة والمثيرة ضمن فعالية “تجربة رامز”.

وتبدأ مغامرة تجربة الزائر من لحظة دخول الزوار من باب المدخل، حيث يقف تمثال ضخم للفنان رامز جلال في دلالة على ما سينتظره الزائر من مقالب والتي تجري في ظروف مناخية مختلفة، وسط الأضواء والأزياء الخاصة التي تناسب في المجمل كافة أنواع المقالب.

وتشمل تفاصيل التجربة المضي بعدة مراحل منها ممر خاص، والغابة، وغرفة الكبسولة التي يعرض فيها فيلم قصير لرامز، وغرفة المسرح، وأخيرًا المعرض الذي تعرض فيه ملابس الفنان رامز في مقالبه وشخصياته المختلفة.

خوض مقالب مضحكة:

وتتكون “تجربة رامز” من عدة مجموعات كل منها تتألف من 10 أشخاص، وبين كل مجموعة ومجموعة 12 دقيقةً، وتصل مدة كل مجموعة إلى 20 دقيقةً، وقد حدد عمر الحضور بألا يكون أقل من 10 أعوام.

ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى التجربة عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1259/ramez-experience، حيث تبدأ من الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 ليًلا.

مغامرات تفاعلية:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتوفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتضم فعاليات عدة، منها: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.