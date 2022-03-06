استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني شكل أنفها بعد فترة قليلة من إجراء عملية تجميلية لتصغيره، وذلك بعد أن تعرضت للتنمر من قبل البعض خلال حضورها معرض العطور المقام ضمن موسم الرياض.

ونشرت رهف مقطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل وهي تستعرض أنفها والتغيّر الذي حدث في شكله وكيف أصبح بحجم أصغر بعد الجراحة التجميلية التي أجرتها، مشيرة إلى أنها لم تحصل بعد على النتيجة النهائية لأنها لا تزال تعاني من التورم والكدمات الزرقاء التي تحيط بمنطقة أنفها جراء العملية.

وقالت القحطاني: “وجهي متنفخ علشان الجبيرة على خشمي، مو رهف صح، سويت الخشم يجنن.. قطنة وهذه الانتفاخات رح تروح لما أفك الجبيرة، الخشم خيال، مرة عاجبني، يلا ألف مبروك عليّ”.

رهف تتعرض للتنمر

وكانت رهف، الشهيرة بلقب “وذ نكهة”، تعرضت للتنمر بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني فيه، لتواجه بانتقادات بسبب أنفها، حيث وصفه البعض بـ”الأفطس”، وعلق بعض المتابعين على أنفها مؤكدين أن شكله يختلف كثيرًا عن ظهورها بالفلتر.

جراحة فاشلة

يذكر أن القحطاني تحدثت منذ أيام عن عملية حقن الفيلر في أنفها مشيرة إلى أن العملية فشلت ولم تكن راضية عن النتائج التي وصلت إليها، موجهة تحذيرًا للجميع بعدم الخضوع للفيلر في منطقة الخشم لرفعه لأنها خطيرة ولا تحقق النتائج التي يريدون الوصول إليها.

وأكدت رهف أنها تشعر بالندم بعد خضوعها للعملية، مؤكدة أن النتائج جاءت عكس ما توقعت، شارحة الأمر: “ضربت فيلر على أساس إنه بيرفعلي الأرنبة، صارت المادة تنزل لتحت وعندي نفخة في الأنف”.

وكشفت مشهورة مواقع التواصل أنها اضطرت في النهاية إلى تذويب الفيلر مرة أخرى قائلة: “رحت وقت أبغي أذوبها وخذيت موعد وصار نفخة من جوانب الأنف ولا هذه النزلة الأرنبة موجودة، كله من الفيلر لا أحد يسوي فيلر في خشمه كذابين لا تسوونها خطيرة”.