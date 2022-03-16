وجه الإعلامي محمد أبو هداية رسالة تحذير إلى جماهير الاتحاد، خوفًا من توقيع عقوبات على النادي قبل مواجهة الهلال.

تحذير لجماهير الاتحاد

وعلق محمد أبو هداية قائلًا: “عاجل للاتحاديين.. في لقاءات الحزم والفتح بالدوري والفيحاء بكأس الملك.. أي قارورة ماء تأتي من المدرج فالعقوبة الجاهزة الآن”.

ولفت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه وفقًا للائحة؛ فسيتم نقل مباراة الهلال، وبالتالي سيتم إقامتها في العاصمة الرياض، مضيفًا: “ركزوا معانا والهدوء شوي”.

وستشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقبلة ضد الحزم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع التذاكر بالكامل بعد طرحها بأقل من 24 ساعة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يستعد لمواجهة الحزم

ويستعد العميد لمواجهة الحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.