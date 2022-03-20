صرح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بأن ما تم من اعتداء إرهابي من قبل جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منظومة تحلية المياه بالشقيق، لم يؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة.

التعامل مع الحدث بكل جاهزية

وأضاف المصدر، “كان الاستهداف جزئياً وتم تجاوزه في حينه بتفعيل خطط الطوارئ، كما تتم معالجة الضرر من قِبل فرق الصيانة المختصة والتي تعاملت مع الحدث بكل جاهزية”.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العميد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

هجمات عدائية حوثية

وأضاف العميد المالكي بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية و باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ، كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان ، وشملت المواقع المستهدفة كذلك محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط ، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع ، وقد تسببت هذه الهجمات العدائية ببعض الأضرار المادية بالمنشآت و مركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف و تناثر شظايا الاعتراض ، ولا يوجد خسائر في الأرواح – ولله الحمد- حتى إصدار هذا البيان.

وبيّن العميد المالكي أن هذه الهجمات البربرية تمثل تصعيدا خطيرا ، كما أنها تعبر عن موقف المليشيا الحوثية الإرهابية من الدعوة المُقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية – يمنية بين جميع الأطراف اليمنية ، وتؤكد نهج المليشيا الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.