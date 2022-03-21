نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين حفل تخريج الدفعة الـ43 من طلبة جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد كبير من المسؤولين بالمحافظة، ومنسوبي الجامعة.

مسيرة أكاديمية:

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت المسيرة الأكاديمية يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وتخلل الحفل أداء القسم، وعرضًا مرئيًّا عن الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة في كلمته، رعاية أمير المنطقة الشرقية، وحضور وتشريف نائب أمير الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، مبينًا أنها مناسبة غالية تحلّ بحمد الله، وكل إنسان ينعم في ظلالِ هذا الوطنِ الغالي يَلهجُ شكرًا وثناءً للهِ على فَضلِه وامتنانِه، ثم للحكومة الرشيدةِ على ما تَمنَحُهُ من تَوجيهٍ ودَعمٍ ورعايةِ بلا حدود، رعايةٍ ساميةٍ حكيمةٍ عبرتْ بالوطنِ العزيزِ ورغمَ كلِّ تحدياتِ الجائحةِ وتداعياتها إلى برّ الأمانِ في كلِّ المجالات، ولتستمرَّ مؤسساتُ التعليمِ متميزةً بإمكاناتِها وقُدراتِها التقنية، ونجاحاتِها التي أصبحتْ أُنموذجًا عَالميًّا يفاخرُ بهِ الوطن.

دعم غير محدود للتعليم:

ورفع الشكر والامتنان لمقام القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم الجامعي، والشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، ونائبِه، ومحافظ الأحساء ووزير التعليم على دعمهم واهتمامهم المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة السامية.

بدوره، عبر الخريج عبدالله بن أحمد البوعلي في كلمته، عن مشاعر امتنانه وزملائه الخريجين وشكرهم للقيادة الرشيدة، وللجامعة، مهنئًا أسرهم بما تحقق لهم من نجاح، مؤكدًا عقدهم العزم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطنهم العزيز.

وفي ختام الحفل، قدم رئيس الجامعة إهداءات من إنتاج الجامعة العلمي لراعي الحفل، والمحافظ.