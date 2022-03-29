رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفل تخريج الدفعة ( 71) من طلبة معهد الدرسات الفنية للقوات البحرية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف، وقادة الوحدات العسكرية بالمنطقة الشرقية، وأركانات المعهد في مقر المعهد بالدمام.

وألقى قائد المعهد اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة قال فيها:”إن المعهد يواكب المستجدات الحديثة في المجالات الفنية التي تخدم منظومة ومعدات القوات البحرية، مشيراً لامتلاكها منظومات قتاليه عالية التقنية وسيدرب الخريجون للعمل على هذه المنظومات بعد تأهيلهم.

بعد ذلك بدأ الاستعراض العسكري، كما سلمت الراية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، وأدى الخريجون القسم، وأعلنت النتائج العامة للخريجين، حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من معالي قائد القوات البحرية.