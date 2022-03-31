احتفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران أمس، بتخريج الدورة (135) من طلبة المعهد، بحضور سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

فعاليات حفل تخريج طلاب معهد الدراسات الفنية

وألقى قائد المعهد اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي كلمة بهذه المناسبة، أوضح فيها أن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، تبع ذلك كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، بعد ذلك أدى الخريجون القسم، وأعلن قائد جناح الطلبة النتائج وأسماء الطلبة المتفوقين.

كما قام سمو قائد القوات الجوية بتكريم أُسر الطلبة المتفوقين في برنامج الإبتعاث على منظومة طائرات (ف 15-إس أي) بالولايات المتحدة الأمريكية .