وجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نصائح مهمة لحماية العين أثناء التقلبات الجوية، وموجة الغبار، خاصة لمن يعاني من الحساسية أو أجرى عملية جراحية في العين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المناطق.

نصائح لحماية العين

ونصح “تخصصي العيون”، عبر حسابه في “تويتر”، من لديهم حساسية، أو أجريت لهم عملية جراحية بالعين حديثاً بما يلي:

1- تجنب الخروج من المنزل

2- في حالة الضرورة يفضل ارتداء النظارات

3- وضع الغطاء الواقي للعين لمن أجرى عملية للعين

رياح نشطة وأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.