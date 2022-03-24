أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 25/08/1443هـ الموافق 28/03/2022م.

تفاصيل الإدراج:

ولفتت تداول في بيان لها على الموقع الرسمي، اليوم الخميس، إلى أن إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم سيكون برمز تداول 9406 وبالرمز الدولي SA15HG54IV42 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية +/- 10%.

شروط وأحكام:

للاطلاع على الشروط والأحكام “لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم ” يرجى الضغط (هنا).