أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة – تداول – اليوم منخفضًا 44.11 نقطة ليقفل عند مستوى 12831.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

مؤشر تداول الرئيس

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وهرفي للأغذية، واللجين، والحمادي، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بتروكيم، والمجموعة السعودية، ووقت اللياقة، ووفرة، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و 5.26% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، والدواء الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 123.84 نقطة ليقفل عند مستوى 24665.50 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 3334 صفقة.