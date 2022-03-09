أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس – تداول – اليوم، منخفضًا 112.63 نقطة, ليقفل عند مستوى 12738.59 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال.

أداء تداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تشب، اتحاد الخليج الأهلية، ومتطورة، والعبداللطيف، وزجاج الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: بترو رابغ، والتصنيع، وكيان السعودية، وساكو، سبكيم العالمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و5.71%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، وعلم الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 253.43 نقطة, ليقفل عند مستوى 24796.19 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم, تقاسمتها 4608 صفقات.